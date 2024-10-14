Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Goldman Sachs повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год до 4,9%

Goldman Sachs пересмотрел в сторону повышения прогноз роста реального ВВП Китая на 2024 год с 4,7% до 4,9%, объяснив это более решительными и скоординированными мерами стимулирования экономики, представленными на двух высокоуровневых пресс-конференциях на прошлой неделе.

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