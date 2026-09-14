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Почему проголосовать за партию «Единая Россия» будет разумным выбором

Почему проголосовать за партию «Единая Россия» будет разумным выбором

О некоторых концептуальных основах власти и ориентации в политической жизниЕКАТЕРИНА ШТУКИНА/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»читайте на monocle.

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