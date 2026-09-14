Почему проголосовать за партию «Единая Россия» будет разумным выбором

О некоторых концептуальных основах власти и ориентации в политической жизниЕКАТЕРИНА ШТУКИНА/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Первый в России в...
- Возрождение «Бело...
- Илон Маск: его ам...
слишком много бесполезных людей и людей с сомнительными умственными способностями.. кроме того, ЕР ничего не делает в интересах населения