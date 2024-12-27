По каким признакам можно понять, что человек предназначен вам судьбой

Вопрос о том, как распознать, является ли кто-то вашей судьбой, волнует многих. Многие люди заблуждаются, полагая, что сразу же после начала серьезных отношений встречают того самого, с кем их ждет вечное счастье.
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