Вход — рубль, выход — миллиард: Россия преподает урок мировому бизнесу

У нас не накроется. Всегда на Руси свои "кулибины" были, есть и будут..!

В

Василий

Времена, когда мы чинили технику при помощи лома и какой-то матери прошли. На предприятии оборудование немецко-английское, запчасти практически не поступают, очень хотелось бы что бы фирма дотянула до осени, а там - да здравствует пенсия.