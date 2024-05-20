Автор: Сергей Савчук Россия — как известно, душа щедрая. Для хороших людей она мать родная, а для плохих — теща.
Вход — рубль, выход — миллиард: Россия преподает урок мировому бизнесу
Комментарии
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Natalya Artamonova
Гнать всех поганой метлой и без штанов...!!!
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13 час.
NA
Natalya Artamonova
У нас не накроется. Всегда на Руси свои "кулибины" были, есть и будут..!
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13 час.
В
Василий
Времена, когда мы чинили технику при помощи лома и какой-то матери прошли. На предприятии оборудование немецко-английское, запчасти практически не поступают, очень хотелось бы что бы фирма дотянула до осени, а там - да здравствует пенсия.
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1 час.
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