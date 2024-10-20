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Всё о женщинах

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  • ММ
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Врачи назвали переработки основными угрозами для психического здоровья на работе

Врачи назвали переработки основными угрозами для психического здоровья на работе

Элементы профессионального выгорания знакомы многим офисным работникам: потеря интереса к выполняемой работе и заинтересованности в результатах, сниженная работоспособность, нарастающие раздражительность и конфликтность, пессимизм по поводу перспектив, беспокойство, перерастающее в тревогу и депрессию, недовольство коллегами и руководством — это далеко не самые тяжелые проявления накопившейся психической усталости.

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