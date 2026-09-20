МО РФ: Киев для срыва выборов предприняли попытку массированной атаки РФ

Киев для срыва выборов предприняли попытку массированной атаки РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания РФ киевский режим в течение 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет "Фламинго"», - говорится в сообщении.