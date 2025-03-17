Мирра Андреева: Победа на турнире WTA 1000 и подъём в топ-6 мирового рейтинга

Дмитрий Губерниев похвалил Мирру Андрееву, которая достигла значительных успехов в теннисе. 17-летняя спортсменка из России выиграла два турнира WTA 1000 подряд и заняла шестое место в мировом рейтинге, одержав победу над Соболенко.