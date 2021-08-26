Байден назвал ответственного за гибель 12 американских военнослужащих

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал предыдущего президента Дональда Трампа ответственным за гибель 12 американских военнослужащих, которые погибли в результате терактов в Кабуле в четверг, 26 августа, сообщает YouTube-канал Белого Дома.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал предыдущего президента Дональда Трампа ответственным за гибель 12 американских военнослужащих, которые погибли в результате терактов в Кабуле в четверг, 26 августа, сообщает YouTube-канал Белого Дома.
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