Газета.ru

6 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Байден назвал ответственного за гибель 12 американских военнослужащих

Байден назвал ответственного за гибель 12 американских военнослужащих

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал предыдущего президента Дональда Трампа ответственным за гибель 12 американских военнослужащих, которые погибли в результате терактов в Кабуле в четверг, 26 августа, сообщает YouTube-канал Белого Дома.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх