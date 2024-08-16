Эксперты обсудят новую жизнь народных художественных промыслов

Гжель, палех, казаковская филигрань, знаменитые жостовские подносы, мстерская миниатюра — представители самых известных народных художественных промыслов съехались со всей страны на Форум креативных территорий, который в четвертый раз открылся на Нижегородской ярмарке.
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