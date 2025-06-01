Синоптики спрогнозировали грозу и дождь во Владимирской области

Непогода повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушений в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличения количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.