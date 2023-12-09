Рабочие массово отравились на стройке аэропорта на Камчатке

Более 40 рабочих отравились на стройке нового терминала аэропорта на Камчатке. Строители съели лагман в кафе на территории аэропорта, а через час почувствовали недомогание и тошноту, у некоторых началась рвота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии