Ситуация на границе за последние 24 часа: Наиболее востребованные пункты пропуска

Пограничная ситуация за 24 часа (12 декабря 2023 г.). В пунктах перехода границы было зафиксировано 36 906 пересечений, большее количество было зафиксировано при въезде в Республику Молдова - 19 022 пересечения.
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