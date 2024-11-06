Московскому планетарию исполнилось 95 лет. Интересное интервью о его функционале в разные периоды истории

Открыт 5 ноября 1929 года, став первым в стране и 13-м в мире. О прошлом и настоящем планетария рассказывает сотрудник научно-методического отдела, руководитель астрономического комплекса и обсерватории Александр Перхняк.
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