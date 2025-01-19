Мемориал создали в иркутской школе в память о погибшей в аварии ученице

Трагическая гибель десятиклассницы в Иркутске потрясла всю школу и город. Утром 16 января на седьмом километре Александровского тракта, 16-летняя девочка погибла под колесами рейсового автобуса, управляемого 64-летним водителем.
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