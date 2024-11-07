Релокантам и иноагентам запретят сделки с имуществом за негативные высказывания о России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: duma.gov.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что законодательство активно развивается в направлении защиты национальных интересов и противодействия деятельности, направленной на подрыв государственного строя и дестабилизацию ситуации в стране.
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