Брянским вдовам участников СВО предоставят право на бесплатное ЭКО

Депутаты Государственной Думы одобрили законопроект, который даёт вдовам ветеранов и инвалидов боевых действий из Брянской области право на бесплатное прохождение процедуры ЭКО с использованием биоматериала их покойных мужей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии