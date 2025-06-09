В Курской области стало проще направить маткапитал на обучение ребёнка

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">С мая 2025 года в Курской области начал действовать пилотный проект по упрощению процедуры оплаты обучения в вузах за счет материнского капитала.
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