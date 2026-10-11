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Zero Hedge

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Saudis Vow Retaliation After Deadly Airport Strike As Houthi Threat Puts Gulf On Edge

Saudis Vow Retaliation After Deadly Airport Strike As Houthi Threat Puts Gulf On Edge

Saudis Vow Retaliation After Deadly Airport Strike As Houthi Threat Puts Gulf On Edge Iran-backed Houthi rebels have not officially claimed responsibility for Saturday's missile attack on King Khalid International Airport in Riyadh, which killed 12 people and wounded more than 300.

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