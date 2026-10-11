Saudis Vow Retaliation After Deadly Airport Strike As Houthi Threat Puts Gulf On Edge Iran-backed Houthi rebels have not officially claimed responsibility for Saturday's missile attack on King Khalid International Airport in Riyadh, which killed 12 people and wounded more than 300.
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