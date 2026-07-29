Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 563 подписчика

Зеленский впервые сказал правду: Планов по возвращению Крыма у Киева нет. Но есть другие

Зеленский впервые сказал правду: Планов по возвращению Крыма у Киева нет. Но есть другие

Владимир Зеленский, заявил, что планов по возвращению Крыма у Киева нет. Однако эксперты считают, что за этим признанием могут скрываться совсем другие планы, связанные не с миром, а с дальнейшим противостоянием: "Господин Зеленский сказал абсолютную правду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии