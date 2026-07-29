Зеленский впервые сказал правду: Планов по возвращению Крыма у Киева нет. Но есть другие

Владимир Зеленский, заявил, что планов по возвращению Крыма у Киева нет. Однако эксперты считают, что за этим признанием могут скрываться совсем другие планы, связанные не с миром, а с дальнейшим противостоянием: "Господин Зеленский сказал абсолютную правду.