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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терехин о матчах сборной: «Вьетнам и Таиланд – неплохие команды, смогут оказать сопротивление. Это не сборная Кубы, которая абсолютно ничего не показала»

Команда Валерия Карпина сыграет со сборной Вьетнама в четверг, с командой Таиланда – в субботу. Обе встречи состоятся в Ханое и начнутся в 16:00 по московскому времени.

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