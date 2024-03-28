Шольц: страны на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине

Ряд стран, включая Украину, обсуждает мирные решения для прекращения конфликта в зоне спецоперации. Об этом 28 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Maerkische Allgemeine Zeitung (MAZ).
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