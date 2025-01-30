«Мы уже месяц зимой без тепла»

Молдавия не делает ничего, чтобы решить проблему с газом в Приднестровье, и использует этот кризис против жителей непризнанной республики, заявил в интервью «Известиям» президент ПМР Вадим Красносельский.
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