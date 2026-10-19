Для фанатов советского кинематографа.Свадьба в советском кино редко проходила спокойно. Женихи попадали в нелепые ситуации, невест приходилось буквально спасать, торжество могло сорваться в последний момент, а праздничное застолье превращалось в одну из самых смешных сцен фильма.
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