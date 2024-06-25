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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: «Активные граждане» выберут лучшие проекты в области строительства

Собянин: «Активные граждане» выберут лучшие проекты в области строительства

В этом году организаторы получили рекордное количество заявок — 137 объектов В проекте «Активный гражданин» началось голосование «Лучший реализованный проект в области строительства», сообщил мэр Москвы  Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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