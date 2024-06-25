Собянин: «Активные граждане» выберут лучшие проекты в области строительства

В этом году организаторы получили рекордное количество заявок — 137 объектов В проекте «Активный гражданин» началось голосование «Лучший реализованный проект в области строительства», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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