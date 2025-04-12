Обряд посвящения: спецверсии в честь людей

Автопроизводители нередко выпускают лимитированные издания своих моделей даже по самым незначительным поводам, что уж говорить о важных датах из прошлого или юбилеях знаменитых персонажей, оставивших серьёзный след в истории.
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