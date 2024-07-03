В Москве 6 и 7 июля пройдет фестиваль «Город неравнодушных»

Московский сад имени Н.Э. Баумана станет 6-7 июля местом проведения благотворительного фестиваля «Город неравнодушных», приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, сообщает сайт мэра и правительства столицы.
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