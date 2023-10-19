Сечин: Запад пытается преуменьшить успехи России и Китая

Санкции, торговые войны и барьеры наряду с использованием в качестве оружия мировой резервной валюты только сопутствуют деградации геополитического устройства мира, при котором процессы были подчинены одному центру влияния, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.