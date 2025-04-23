«Трактор» сразится в полуфинале Кубка Гагарина с московским «Динамо»

Стал известен соперник челябинских хоккеистов в полуфинале серии плей-офф КХЛ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», в полуфинале Кубка Гагарина «черно-белые» сыграют с «Динамо» из Москвы.
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