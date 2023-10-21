Основатель «Азова»* признал превосходство России на поле боя

Армия Украины существенно уступает российской на поле боя. Об этом рассказал основатель и бывший глава «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) Андрей Билецкий, который внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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