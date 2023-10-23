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США пытаются обвинить российский спутник в «недружественном поведении»

США пытаются обвинить российский спутник в «недружественном поведении»

Запущенный 12 марта российский спутник «Олимп-К-2», второй в серии «Луч/Олимп», по данным западных служб наблюдения за космическим пространством, произвел перемещения на геосинхронной околоземной орбите (ГСО), периодически совершая остановки возле некоторых иностранных спутников.

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