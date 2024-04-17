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Врач Розинко: в дачной аптечке должны быть обезболивающие, противоаллергические и средства от укусов насекомых

Врач Розинко: в дачной аптечке должны быть обезболивающие, противоаллергические и средства от укусов насекомых

Дачникам не стоит забывать о необходимости наличия аптечки на участке. В ней должны быть обезболивающие, противоаллергические, жаропонижающие препараты и средства от укусов насекомых, рассказала врач-кардиолог Алена Розинко, сообщило РИАМО.

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