Врач Розинко: в дачной аптечке должны быть обезболивающие, противоаллергические и средства от укусов насекомых

Дачникам не стоит забывать о необходимости наличия аптечки на участке. В ней должны быть обезболивающие, противоаллергические, жаропонижающие препараты и средства от укусов насекомых, рассказала врач-кардиолог Алена Розинко, сообщило РИАМО.