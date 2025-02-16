Неизвестный открыл шлюз: село подтопило в Алматинской области

В Алматинской области ликвидировали подтопление, сообщает пресс-служба ДЧС региона. Сегодня в селе Кольащы Алматинской области кто-то открыл шлюз, направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд.