Ростислав Ищенко: Запад идет ва-банк

ВЛАДИМИР ЛАПИН

прежде чем что то писать и минусовать нужно чуток мозгов в голове иметь, глянул твой профиль, знаешь в твои года нужно хотя бы чуток по умней быть и совет глянь сколько мне годков и мне твои тупые советы на фиг не нужны!!