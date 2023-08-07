Судя по всему от безысходности западные политики окончательно повредились рассудком и решили пойти вабанк.
Ростислав Ищенко: Запад идет ва-банк
Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
прежде чем что то писать и минусовать нужно чуток мозгов в голове иметь, глянул твой профиль, знаешь в твои года нужно хотя бы чуток по умней быть и совет глянь сколько мне годков и мне твои тупые советы на фиг не нужны!!
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39 мин.
Алина Белова
Годы мудрости не прибавляют. Ум и знания нужны. И не стоит обсуждать те вопросы в которых профан
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34 мин.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а ты самокритична и смела......., про себя такое написать!!
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31 мин.
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