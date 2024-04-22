Глава ГУР Буданов: спецслужбы РФ работают на Украине над "Майданом-3"

Спецслужбы России работают над тем, чтобы организовать на Украине "Майдан-3". Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны республики Кирилл Буданов в интервью "BBC Украина".
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