Джикия о «Спартаке» в 1-й части сезона: «Оцениваю хорошо, но оценки ставить не буду»

Георгий Джикия высказался после победы «Спартака» над «Локомотивом» (2:1). После 17 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.
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