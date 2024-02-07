Станица Дондуковская может уйти под воду: В Адыгее объявлено экстренное предупреждение

Уровень воды в реке Фарс стал критическим.Сегодня в Адыгее объявили об экстренном предупреждении из-за того, что в районе станицы Дондуковской могут произойти массовые подтопления, сообщили в ГУ МЧС республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии