Современный музей должен обращаются к эмоциям посетителя, его внутреннему «Я», заставляют задуматься о чем-то глубоко личном, уверена куратор проекта «Ночь музеев» Наталия Яблонская.
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