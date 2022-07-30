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«Устраивать ре-экспозицию в „классических“ музеях — только портить»

«Устраивать ре-экспозицию в „классических“ музеях — только портить»

Современный музей должен обращаются к эмоциям посетителя, его внутреннему «Я», заставляют задуматься о чем-то глубоко личном, уверена куратор проекта «Ночь музеев» Наталия Яблонская.

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