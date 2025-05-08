Вокалист рок-группы 3 Doors Down сообщил, что болен раком 4-й стадии

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Вокалист популярной американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд сообщил, что болен раком 4-й стадии и объявил об отмене запланированного на лето концертного тура коллектива.
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