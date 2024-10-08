Эвакуировавшиеся сотрудники Суджанской больницы остались без зарплат после вторжения ВСУ

Ряд сотрудников больницы в Судже под Курском остались без оклада после эвакуации Ряд сотрудников больницы в Судже Курской области, эвакуировавшихся из-за вторжения Вооруженных сил Украины в регион, остались без зарплат Об этом сообщает портал «Регнум».