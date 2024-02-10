В НАТО призвали готовиться к возможной конфронтации с РФ длиной в десятилетия

Страны — участницы НАТО должны готовиться к возможной конфронтации с Россией длиной в десятилетия. Об этом 10 февраля заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в беседе с немецкой газетой Welt am Sonntag.
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