WSJ: Elliott планирует купить долю в болгарском участке "Турецкого потока"

Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, который включает участок маршрута газопровода "Турецкий поток" на территории Болгарии.
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