Сериал «Искусство падения» объявил дату выхода

Танцевальная драма «Искусство падения» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 25 сентября. Премьера дебютной режиссерской работы Мигеля состоялась в конкурсной программе Фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где была удостоена приза «Открытие нового сезона».
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