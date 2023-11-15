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В Воронеже повестки в военкомат вручили посетителям азербайджанского ресторана  

В Telegram-канале «Вести Воронеж» было опубликовано видео, на котором запечатлено вручение повесток в армию около пятидесяти азербайджанских граждан на их дне рождения, который проходил в одном из ресторанов Воронежа.

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