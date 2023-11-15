В Воронеже повестки в военкомат вручили посетителям азербайджанского ресторана  

В Telegram-канале «Вести Воронеж» было опубликовано видео, на котором запечатлено вручение повесток в армию около пятидесяти азербайджанских граждан на их дне рождения, который проходил в одном из ресторанов Воронежа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии