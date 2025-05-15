В ГД предложили разрешить продление отпуска при уходе за больным ребенком

В России могут разрешить перенос или продление отпуска в случае ухода за больным ребёнком. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.
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