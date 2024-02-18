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Регион 29

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«Сертификат молодоженов» в январе поучили 70 пар из Архангельска и Северодвинска

Об этом в своём телеграм-канале сегодня сообщил глава региона Александр ЦыбульскийОб этом в своём телеграм-канале сегодня сообщил глава региона Александр ЦыбульскийПо его словам, сертификат помогает молодым семьям ответственно подходить к рождению детей уже с момента заключения брака — его выдают парам от 18 до 35 лет.

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