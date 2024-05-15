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Царьград

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Сто миллионов и золото это только начало? Обыски по делу генерала Кузнецова прошли сразу по нескольким адресам – источник

Сто миллионов и золото это только начало? Обыски по делу генерала Кузнецова прошли сразу по нескольким адресам – источник

При обысках в Двухэтажном коттедже главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Кузнецов были найдены и изъяты более ста миллионов рублей наличными, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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