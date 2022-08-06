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Медведев останется первой ракеткой мира до конца «Мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира Даниила Медведев вышел в финал турнира в Лос-Кабос, обыграв Миомира Кецмановича – 7:6, 6:1.

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