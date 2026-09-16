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Царьград

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Дизель в США побил рекорд: цена в Калифорнии до 9 долларов

Дизель в США побил рекорд: цена в Калифорнии до 9 долларов

Дизельное топливо в США второй день обновляет исторические максимумы. Средняя цена добралась до 6,31 доллара за галлон.

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