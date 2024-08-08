Кому, по мнению врачей-диетологов, нельзя есть арбуз

Август – время спелых и сочных арбузов, когда они становятся максимально сладкими и ароматными. Диетологи рекомендуют наслаждаться арбузами с конца августа по октябрь, когда содержание нитратов в них минимально.
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