Тульские велогонщики покорили “Гран-при Тулы”

Тульские велогонщики триумфально выступили на “Гран-при Тулы”, завоевав россыпь медалей. Дмитрий Гербут взял бронзу в мужской гонке, а Мария Аверина, Гульназ Хатунцева и Наталья Фролова заняли весь пьедестал в женской.